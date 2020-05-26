Львовский телеведущий оскорбил всех украинцев

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал украинцев «испорченными технологиями Кремля», «паскудными и орусевшими». Об этом пишет РИА Новости.

Дроздов в эфире своего интернет-канала выразил мнение, что «эволюционный путь развития страны приводит Украину в Малороссию или Россию».

«Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Дроздова, его соотечественники привыкли «длительной оккупации» и готовы соглашаться на пространство, «которое идет с северо-востока».

Журналист также пришел к выводу, при отсутствии сильной украинской политики, все «меньше шансов на победу украинского».

Как сообщал «Рамблер», Дроздов ранее заявил, что больше не интересуется судьбой жителей Донбасса и не пытается их понять, так как давно перерос интерес «к зоопарку». Он также высказал мнение, что русскоговорящие граждане Украины — «одноклеточные».