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«Паскудные и обрусевшие»: журналист оскорбил украинцев 

Алиса Селезнёва и ещё 5 29 минут назад
Львовский телеведущий оскорбил всех украинцев
Фото: Reuters
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал украинцев «испорченными технологиями Кремля», «паскудными и орусевшими». Об этом пишет РИА Новости.
Дроздов в эфире своего интернет-канала выразил мнение, что «эволюционный путь развития страны приводит Украину в Малороссию или Россию».
«Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению», — подчеркнул он.
При этом, по мнению Дроздова, его соотечественники привыкли «длительной оккупации» и готовы соглашаться на пространство, «которое идет с северо-востока».
Журналист также пришел к выводу, при отсутствии сильной украинской политики, все «меньше шансов на победу украинского».
Как сообщал «Рамблер», Дроздов ранее заявил, что больше не интересуется судьбой жителей Донбасса и не пытается их понять, так как давно перерос интерес «к зоопарку». Он также высказал мнение, что русскоговорящие граждане Украины — «одноклеточные».
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В мире , Остап Дроздов , РИА Новости
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