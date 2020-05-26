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США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ 

РИА Новости 54 минуты назад
США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Соединенные Штаты, как ожидается, отправят во вторник еще 150 аппаратов ИВЛ в Россию в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Ранее в Белом доме РИА Новости подтвердили, что вторая отправка должна состояться в эту дату. На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.
Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве аппараты и комплектующие на 5,6 миллиона долларов. Аппараты произведены американской компанией CareFusion, которая теперь называется Vyaire Medical.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее выразил признательность США за оказываемое на нынешнем этапе содействие.
Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Демократическая партия США , Госдеп США , РИА Новости , Москва , США
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