США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ 

Соединенные Штаты , как ожидается, отправят во вторник еще 150 аппаратов ИВЛ в Россию в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее в Белом доме РИА Новости подтвердили, что вторая отправка должна состояться в эту дату. На минувшей неделе военно-транспортный самолет доставил первые 50 аппаратов, которые были направлены в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.

Всего Вашингтон безвозмездно передаст Москве аппараты и комплектующие на 5,6 миллиона долларов. Аппараты произведены американской компанией CareFusion, которая теперь называется Vyaire Medical.

Между тем представители Демократической партии США в подконтрольной им палате представителей конгресса потребовали от президента Дональда Трампа дать объяснения по поводу отправки этого груза в Россию. Они выразили мнение, что поставка осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе борьбы с пандемией коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов".

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.

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