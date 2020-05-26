Подозреваемую в убийстве Шеремета отпустили 

Подозреваемая в причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь была отпущена под залог. Об этом сообщает издание «Громадське».

Шеремет, как сообщал «Рамблер», был убит в 2016 году. По подозрению в совершении преступления были задержаны музыкант и доброволец Андрей Антоненко , детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Антоненко и Кузьменко были заключены под стражу, Дугарь — отправлена под домашний арест. Вчера Печерский суд Киева изменил меру пресечения Дугарь на залог в 168 тысяч гривен (около 447 тысяч рублей).

«У нее таких денег нет», — рассказал ее адвокат Николай Ореховский.

Он добавил, что залог за Дугарь будет внесен, если необходимую сумму соберут люди. Также юрист заявил о намерении обжаловать решение суда — защита настаивает на полной отмене меры пресечения Дугарь.

Согласно версии следствия, Дугарь проводила разведку возле дома Шеремета незадолго до покушения на него. Сама подозреваемая настаивает, что в то время находилась в военном госпитале и не имела возможности его покинуть.