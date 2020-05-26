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Подозреваемую в убийстве Шеремета отпустили 

Артём Кульша и ещё 12 29 минут назад
Подозреваемую в убийстве Шеремета отпустили
Фото: ТАСС
Подозреваемая в причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь была отпущена под залог. Об этом сообщает издание «Громадське».
Шеремет, как сообщал «Рамблер», был убит в 2016 году. По подозрению в совершении преступления были задержаны музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.
Антоненко и Кузьменко были заключены под стражу, Дугарь — отправлена под домашний арест. Вчера Печерский суд Киева изменил меру пресечения Дугарь на залог в 168 тысяч гривен (около 447 тысяч рублей).
«У нее таких денег нет», — рассказал ее адвокат Николай Ореховский.
Он добавил, что залог за Дугарь будет внесен, если необходимую сумму соберут люди. Также юрист заявил о намерении обжаловать решение суда — защита настаивает на полной отмене меры пресечения Дугарь.
Согласно версии следствия, Дугарь проводила разведку возле дома Шеремета незадолго до покушения на него. Сама подозреваемая настаивает, что в то время находилась в военном госпитале и не имела возможности его покинуть.
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Комментарии
В мире , Украина , Убийство , Андрей Антоненко , Павел Шеремет
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