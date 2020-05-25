Чехия откроет границы с Австрией и Германией 

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Правительство Чехии приняло в понедельник решение об открытии со вторника всех пограничных переходов с Австрией Германией , контроль проезжающих машин будет носить лишь выборочный характер, сообщила пресс-служба МВД

"Все пограничные переходы с Австрией и Германией со вторника будут свободны для пересечения, контроль будет носить выборочный характер, кроме того, все пересекающие границу граждане должны будут иметь с собой свидетельство о негативном результате тестирования на коронавирус", — говорится в сообщении.

Для совершения рейсов в рамках Шенгенского пространства со вторника будут открыты также аэропорты в городах Брно, Острава, Пардубице и Карловы Вары, ранее в мае начались международные полеты из пражского аэропорта Вацлава Гавела , сообщила пресс-служба МВД.

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