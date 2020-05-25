Умер джазовый барабанщик Джимми Кобб 

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Американский джазовый барабанщик Джимми Кобб умер на 92-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила радиокомпания NPR со ссылкой на жену музыканта.

По данным радиокомпании, Кобб умер в воскресенье у себя дома в Нью-Йорке. Причиной смерти стал рак легкого.