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Умер джазовый барабанщик Джимми Кобб 

ТАСС и ещё 7 38 минут назад
Умер джазовый барабанщик Джимми Кобб
Фото: РИА Новости
Американский джазовый барабанщик Джимми Кобб умер на 92-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила радиокомпания NPR со ссылкой на жену музыканта.
По данным радиокомпании, Кобб умер в воскресенье у себя дома в Нью-Йорке. Причиной смерти стал рак легкого.
Джимми Кобб был участником первого состава джазового коллектива легендарного Майлса Дейвиса, основоположника так называемого кул-джаза и джаз-рока. Кобб также сотрудничал с другими известными музыкантами и исполнителями, такими как Дина Вашингтон, Кларк Терри и Билл Эванс.
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