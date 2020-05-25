Нетаньяху анонсировал аннексию 

Израиль намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«В отношении распространения суверенитета (на части Западного берега) у нас есть оговоренный срок — июль — и мы не намерены его менять», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль намерен воспользоваться «исторической возможностью», предоставленной мирным планом президента США Дональда Трампа.

Коалиционное соглашение между возглавляемой Нетаньяху партией «Ликуд» и партией «Кахоль-Лаван» Бени Ганца было подписано в мае 2020 года. Документ позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом Трампа после 1 июля 2020 года.

«Рамблер» писал, что ранее президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, так называемую «сделку века». Среди прочего он предложил распространить суверенитет Израиля на спорные существующие поселения на западном берегу Иордана, что вызвало возмущение в Палестине. Лидер страны Махмуд Аббас заявил, что принял решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США.