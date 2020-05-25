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На Украине открыли платные камеры в СИЗО 

RT на русском 37 минут назад
На Украине открыли платные камеры в СИЗО
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции Украины открыло в следственном изоляторе Чернигова платные камеры с улучшенными условиями размещения.
Как говорится в сообщении на сайте Минюста, стоимость платных камер в Черниговском СИЗО составляет: в сутки — 500 гривен (около 1300 рублей); за неделю — 1,6 тысячи гривен (около 4300 рублей); за месяц — 3,5 тысяч гривен (около 9300 рублей).
За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах улучшенными бытовыми условиями.
К эксперименту ранее присоединились СИЗО Киева и Львова, на очереди платные камеры в Харькове и Одессе.
В марте сообщалось, что Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы, направленной на реформирование пенитенциарной системы Украины.
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В мире , Украина , Совет Европы , Минюст РФ , ФСИН , Чернигов
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