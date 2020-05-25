На Украине открыли платные камеры в СИЗО 

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Как говорится в сообщении на сайте Минюста , стоимость платных камер в Черниговском СИЗО составляет: в сутки — 500 гривен (около 1300 рублей); за неделю — 1,6 тысячи гривен (около 4300 рублей); за месяц — 3,5 тысяч гривен (около 9300 рублей).

За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах улучшенными бытовыми условиями.

К эксперименту ранее присоединились СИЗО Киева и Львова, на очереди платные камеры в Харькове и Одессе.