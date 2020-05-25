67-летнего порноактера обвинили в сексуальном насилии 

Более десяти женщин обвинили 67-летнего порноактера Рона Джереми (Ron Jeremy) в домогательствах и сексуальном насилии. Как сообщает The Daily Beast, офис окружного прокурора Лос-Анджелеса проводит расследование в отношении мужчины.

Своей историей поделилась порноактриса Дженис Гриффит (Janice Griffith). По словам девушки, когда она была подростком, Джереми «облапал» ее. Мужчина при этом был пьян и игнорировал попытки Гриффит убрать его руку со своей промежности. Другие женщины, также пожаловавшиеся на домогательства и насилие со стороны Джереми, рассказывали о том, как он трогал их, а также практиковал с ними фингеринг без их согласия.

После обнародования информации о домогательствах, Джереми запретили появляться на престижных мероприятиях порноиндустрии, однако он до сих пор периодически снимается в новых фильмах. Кроме того, в сети есть большое количество фанатов его творчества, которые игнорируют обвинения в его адрес.

Отмечается, что среди жертв насилия со стороны актера были не только работницы порноиндустрии, но и несколько журналисток.

«Мужчины, которые совершают такие преступления, должны быть наказаны за свои действия, но, к сожалению, законодательная система работает таким образом, что доказать причастность к сексуальным преступлениям очень тяжело. Это должно измениться», — добавила порноактриса Таша Рейн (Tasha Reign).

Ранее звезда фильмов для взрослых Хизэр Ван (Heather Vahn) рассказала о том, как порноактер Томми Вудом (Tommy Wood) избил ее до полусмерти, когда они были парой, а также устраивал оргии в их общем доме. По словам женщины, он регулярно применял в ее отношении как физическое, так и психологическое насилие.