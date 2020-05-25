Лукашенко предупредил о второй волне коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.

"При этом мы должны держать в уме вторую волну… А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.

В Белоруссии коронавирусом заразились 36 тысяч, скончались 199 человек.