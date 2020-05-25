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Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Лукашенко предупредил о второй волне коронавируса
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
"При этом мы должны держать в уме вторую волну… А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", — сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.
В Белоруссии коронавирусом заразились 36 тысяч, скончались 199 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Александр Лукашенко , ВОЗ
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