В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу 

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Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Польше превысило тысячу, сообщает минздрав страны.

По данным минздрава, за последние сутки зафиксировано 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее количество скончавшихся составило 1007.

С начала распространения инфекции в Польше зафиксировано 21 631 случаев заражения коронавирусом.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2268 человек, 78 259 находятся на карантине, 9276 выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф