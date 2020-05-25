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В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В Польше число жертв коронавируса превысило тысячу
Фото: © Depositphotos / Wb77
Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Польше превысило тысячу, сообщает минздрав страны.
По данным минздрава, за последние сутки зафиксировано 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Общее количество скончавшихся составило 1007.
С начала распространения инфекции в Польше зафиксировано 21 631 случаев заражения коронавирусом.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2268 человек, 78 259 находятся на карантине, 9276 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Минздрав РФ , Польша
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