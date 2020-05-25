В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тыс.

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Число пациентов, скончавшихся в Швеции в результате заражения коронавирусом, достигло в понедельник 4029 человек, свидетельствуют данные Шведского агентства здравоохранения, опубликованные в понедельник.

Число новых летальных случаев составило — 31. Всего заразились по данным на понедельник почти 34 тысячи человек.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в ходе пресс-конференции, что число новых случаев заражения COVID-19 в Швеции постепенно снижается.

"Мы движемся не так быстро, как нам бы хотелось, но мы постепенно увеличиваем количество тестов в неделю, в настоящее время мы приблизились к 32 тысячам тестов в неделю", — отметил Тегнелл.

Лечение в отделениях интенсивной терапии в Швеции в настоящее время проходят 335 человек, заболевших коронавирусом. Порядка 36% коек интенсивной терапии в настоящее время свободны.

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