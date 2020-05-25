Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тыс.
Фото: CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Число пациентов, скончавшихся в Швеции в результате заражения коронавирусом, достигло в понедельник 4029 человек, свидетельствуют данные Шведского агентства здравоохранения, опубликованные в понедельник.
Число новых летальных случаев составило — 31. Всего заразились по данным на понедельник почти 34 тысячи человек.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в ходе пресс-конференции, что число новых случаев заражения COVID-19 в Швеции постепенно снижается.
"Мы движемся не так быстро, как нам бы хотелось, но мы постепенно увеличиваем количество тестов в неделю, в настоящее время мы приблизились к 32 тысячам тестов в неделю", — отметил Тегнелл.
Лечение в отделениях интенсивной терапии в Швеции в настоящее время проходят 335 человек, заболевших коронавирусом. Порядка 36% коек интенсивной терапии в настоящее время свободны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Комментарии
В мире , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Назван следующий этап снятия ограничений в Москве
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Захватчика банка в Москве не смогли допросить
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение