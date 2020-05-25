Выборы в Белоруссии: Лукашенко ведут по пути Януковича 

Наблюдение за начавшейся в Белоруссии избирательной кампанией показывает, что она, несомненно, отличается от предыдущих. Главное отличие — у людей пропал страх перед властью. Он не пропал совсем, но его заместил более серьезный и иррациональный страх перед эпидемией коронавируса.

Власть — она тут, она конкретна, она может уволить, запрессовать, но она всегда адресна. Вирус — он абстрактен и невидим. Он бьет по площадям, особенно если этому способствуют сами власти. Вот его люди боятся. Но это страх иррациональный. И так как он иррациональный, то он должен как-то прорываться в область рационального. И тогда это — повышение протестной активности. Людям куда-то надо девать свои эмоции в условиях тотальной нищеты и беспросветности.

В Средневековье эту функцию снятия стресса выполняли карнавалы, когда было разрешено все, что было запрещено официальной христианской этикой. Чтобы снять этот общественный стресс и страхи, они нередко длились по полгода. Что в этом плане могут предложить нынешние белорусские власти? Ничего. У людей остаются только выборы. Но это политика, поэтому и выплеск эмоций будет политический. Это первое.

Вторая заметная особенность состоит в том, что Лукашенко уже повели по януковичскому сценарию отрешения от власти. Все очень просто — Януковичу в свое время его макеевский аналог на Украине глава администрации президента Левочкин предложил, как Януковичу ошибочно показалось, красивую схему — создать удобного оппонента для победы во втором туре — Тягнибока и партию «Свобода».

Логика Левочкина, который уже тогда играл уже в связке с американцами, а вовсе не Януковичем, была простая. Мол, накачаем немного рейтинг нациков и необандеровцев, чтобы они обошли Тимошенко и других вменяемых политиков, а во втором туре, на протестном голосовании против них, и получим ошеломительный результат.

Янукович, как в том анекдоте про медведя, который не умеет читать, поверил в эту сказку про белого бычка, и дал отмашку на реализацию схемы. Чем она закончилась, мы знаем — Майданом, «железобетонными» гарантиями Германии и Франции, которые были дезавуированы по факту менее, чем через сутки, и стремительным бегством президента Украины в Ростов.

В Белоруссии мы видим абсолютно аналогичный сценарий. Макей влил Лукашенко в уши сказку про удобного Тихановского, который соберет вокруг себя фриков и необандеровцев, и на их фоне, даже если будет второй тур, Лукашенко соберет вокруг себя не только свой, и еще и протестный электорат. Но вот тут и начинаются сложности.

Во-первых, у Лукашенко больше нет своего электората. Его база — врачи, учителя, рабочие, жители сельских регионов республики больше не видят его президентом. Он не оправдал народных ожиданий как в плане экономики, так и в ходе эпидемии коронавируса, по сути, сделав заложниками эпидемии все население республики.

Сегодня Белоруссия находится в лидерах по ежедневному приросту заболевших в Восточной Европе. Население республики в 3,5 раза меньше чем Украины и Польши, а случаев заболеваемости в три раза больше, что в пересчета на 1 млн человек дает уже 9 раз! То есть, власти наплевали на народ, показав ему его место.

Реакция будет соответствующая. И лучшее средство этого — показать, что сбор подписей за Лукашенко идет с явными нарушениями законодательства.

Во-вторых, почему не было Майдана в республике раньше? Потому что власть была монолитной. Сегодня этого нет. Соответственно, люди уже играют в свои сценарии, как мы и видим в случае Макея-Тихановского. Конечно, все это подается Лукашенко в «самом лучшем виде», однако когда дело подойдет к моменту Х, все прежние «абяцанки-цацанки» перестанут действовать, и карета превратится в тыкву.

В-третьих, в элитах и электорате созрело понимание того, что пусть будет любой президент, только не Лукашенко. Это открывает очень широкие возможности перед претендентами и очень сокращает варианты для действующей власти.

Например, снятие любого из серьезных кандидатов (Тихановского, Цепкало или Бабарико) сейчас, по итогам сбора подписей, может запустить сценарий непризнания итогов выборов со стороны не только ведущих мировых игроков, но и элиты и населения республики, исходя из того, что выборы были проведены с серьезными нарушениями законодательства.

Дальше пока заглядывать смысла не имеет. Но тот факт, что Макей повел Лукашенко по януковичскому сценарию отстранения от власти, сомнений не вызывает.