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Украинский премьер рассказал о своем «чайном кабинете» 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Украинский премьер рассказал о своем «чайном кабинете»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о формате, в котором проходят совещания во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, каждое утро он собирает всех вице-премьеров на неформальное совещание. В правительстве это называют «чайным кабинетом».
Шмыгаль объяснил переход к такой схеме работы тем, что он не может сам управлять всем правительством и будет делегировать определенные полномочия. По его мнению, такая практика позволяет лучше чувствовать друг друга и дает хороший командный результат.
По словам одного из вице-премьеров, все «выглядит очень цивильно, как на Западе».
4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В составе правительства сменилось десять министров. Свои посты сохранили четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.
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В мире , Михаил Федоров , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Верховная Рада
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