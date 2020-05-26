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В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1834 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1834
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на десять, достигнув 1834, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1834 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 78 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 36 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 65 человек", — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Число заразившихся
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