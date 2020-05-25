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Палестина отказалась от США в пользу России 

Артём Кульша и ещё 1 53 минуты назад
Палестина выбрала Россию вместо США
Фото: Reuters
Палестина не считает США подходящим посредником в вопросе урегулирования ее конфликта с Израилем, но верит в роль России. Об этом посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Россия, США, Европейский союз (ЕС) и Организация объединенных наций (ООН), как сообщал «Рамблер», входят в квартет международных посредников в переговорах между Израилем и Палестиной.
«Палестинцы больше не считают, что США — подходящий посредник в мирном процессе», — заявил Нофаль вчера.
По его словам, проблема американцев заключается в том, что они пытаются навязать сторонам конфликта свой план, так называемую сделку века. Дипломат назвал это односторонними действиями без какой бы то ни было международной поддержки.
Он добавил, что палестинцы по-прежнему верят в роль России в квартете, потому что очень хорошо знают ее позицию и высоко ее ценят.
Также Нофаль подчеркнул, что палестинцы ориентированы на мир и его достижение, осуждают все насильственные действия где бы то ни было, но и нуждаются в своих правах и своем государстве, а наилучшим способ достичь этого считают двугосударственное решение.
«И мы помним, что этот подход поддержали 140 стран по всему миру», — добавил он.
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В мире , ЕС , ООН , Израиль , Палестина , США
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