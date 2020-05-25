Палестина выбрала Россию вместо США

Палестина не считает США подходящим посредником в вопросе урегулирования ее конфликта с Израилем , но верит в роль России . Об этом посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Палестинцы больше не считают, что США — подходящий посредник в мирном процессе», — заявил Нофаль вчера.

По его словам, проблема американцев заключается в том, что они пытаются навязать сторонам конфликта свой план, так называемую сделку века. Дипломат назвал это односторонними действиями без какой бы то ни было международной поддержки.

Он добавил, что палестинцы по-прежнему верят в роль России в квартете, потому что очень хорошо знают ее позицию и высоко ее ценят.

Также Нофаль подчеркнул, что палестинцы ориентированы на мир и его достижение, осуждают все насильственные действия где бы то ни было, но и нуждаются в своих правах и своем государстве, а наилучшим способ достичь этого считают двугосударственное решение.