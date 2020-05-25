Грузия поставила Украине условие для возвращения посла 

25 мая в МИД состоялись первые консультации с вызванным послом, после чего представитель грузинского внешнеполитического ведомства заявил агентству «Интерпрессньюс», что Тбилиси «будет следить за процессами на Украине и за шагами украинских властей по отношению к Грузии в плане нормализации отношений».

После этого и будет принято решение о сроках возвращения посла, отметили в МИД Грузии, подчеркнув, что назначение Саакашвили «не отвечало духу сотрудничества двух стран».

«Вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства», — заявил МИД Грузии.

В обычном режиме осуществляется сотрудничество по таким вопросам, как «оккупация территорий», «процесс европейской и евроатлантической интеграции», сказал представитель МИД Грузии.