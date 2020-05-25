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Грузия поставила Украине условие для возвращения посла 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Грузия поставила Украине условие для возвращения посла
Фото: Reuters
Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный на родину для консультаций после назначения главой украинского исполкома реформ заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вернется в Киев после «шагов Украины к нормализации двусторонних отношений», заявили в МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
25 мая в МИД состоялись первые консультации с вызванным послом, после чего представитель грузинского внешнеполитического ведомства заявил агентству «Интерпрессньюс», что Тбилиси «будет следить за процессами на Украине и за шагами украинских властей по отношению к Грузии в плане нормализации отношений».
После этого и будет принято решение о сроках возвращения посла, отметили в МИД Грузии, подчеркнув, что назначение Саакашвили «не отвечало духу сотрудничества двух стран».
«Вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства», — заявил МИД Грузии.
В обычном режиме осуществляется сотрудничество по таким вопросам, как «оккупация территорий», «процесс европейской и евроатлантической интеграции», сказал представитель МИД Грузии.
Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций».
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Комментарии
В мире , Кавказ , Конфликты , Украина , Теймураз Шарашенидзе , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Киев , Тбилиси
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