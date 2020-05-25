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В Одессе ослабление карантина массово встретили в ночных клубах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Одесситы встретили ослабление карантина в ночных клубах
Фото: Reuters
Жители Одессы массово встретили ослабление карантина в ночных клубах и ресторанах. Об этом сообщает ТСН.
Одесситы восприняли ослабление мер за отмену карантина, отмечают журналисты. Ночные клубы города на выходных были переполнены, к открытию сезона устраивали салюты.
«Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть», — заявил горожанам мэр Геннадий Труханов.
В то же время на одесских пляжах началась подготовка к сезону. Арендаторы ремонтируют поврежденное штормами имущество, завозят лежаки и матрасы. Как именно будут контролировать соблюдение ограничений на одесских пляжах в разгар сезона в правоохранительных органах, не уточняют.
Ранее украинское правительство приняло решение о введении до 22 июня так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. 18 мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что власти откроют для посещения пляжи как на море, так и у пресных рек. Граждан при этом обяжут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и использовать маски для защиты от коронавируса.
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В мире , Другое , Геннадий Труханов , Правительство Украины , МВД
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