Одесситы встретили ослабление карантина в ночных клубах

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Жители Одессы массово встретили ослабление карантина в ночных клубах и ресторанах. Об этом сообщает ТСН.

Одесситы восприняли ослабление мер за отмену карантина, отмечают журналисты. Ночные клубы города на выходных были переполнены, к открытию сезона устраивали салюты.

«Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть», — заявил горожанам мэр Геннадий Труханов.

В то же время на одесских пляжах началась подготовка к сезону. Арендаторы ремонтируют поврежденное штормами имущество, завозят лежаки и матрасы. Как именно будут контролировать соблюдение ограничений на одесских пляжах в разгар сезона в правоохранительных органах , не уточняют.