По версии сотрудников прокуратуры Автономной Республики Крым, Наталья Поклонская совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым выступили создателями преступной организации, целью которой было «совершение особ тяжких преступлений» на территории республики. Оба фигуранта, как полагают украинские правоохранители, являлись активными участниками ОПГ.

Александре Кольченко, Также Поклонская проходит по делу о незаконном лишении свободы украинских граждан на территории России: а именно речь идет об осужденных в РФ Олеге Сенцове Геннадии Афанасьеве и Алексее Чирнии.

Наконец, депутат Госдумы РФ Поклонская должна быть привлечена к ответственности за «нарушение законов и обычаев войны», уверены прокуроры Автономной Республики Крым. При этом они отмечают, что это далеко не весь список дел, в которых фигурирует российский парламентарий.