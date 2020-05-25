Поклонскую на Украине заподозрили в ряде преступлений

Бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую назвали вероятным создателем «преступной организации», сообщает «Радио Свобода». Украинские силовики заявили, что подозревают парламентария в совершении целого ряда преступлений.
По версии сотрудников прокуратуры Автономной Республики Крым, Наталья Поклонская совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым выступили создателями преступной организации, целью которой было «совершение особ тяжких преступлений» на территории республики. Оба фигуранта, как полагают украинские правоохранители, являлись активными участниками ОПГ.
Также Поклонская проходит по делу о незаконном лишении свободы украинских граждан на территории России: а именно речь идет об осужденных в РФ Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Геннадии Афанасьеве и Алексее Чирнии.
Наконец, депутат Госдумы РФ Поклонская должна быть привлечена к ответственности за «нарушение законов и обычаев войны», уверены прокуроры Автономной Республики Крым. При этом они отмечают, что это далеко не весь список дел, в которых фигурирует российский парламентарий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Наталья Поклонская призналась, что члены украинской экстремистской организации «Правый сектор» вынесли ей смертный приговор. Боевики пообещали при первой же встрече с бывшим прокурором Крыма поставить ее к стенке и расстрелять.