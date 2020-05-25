Армия Хафтара отступила от пригородов Триполи

Мэр ливийского города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи) Салем аль-Айван в интервью агентству Bloomberg выступил с утверждением, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, отступили от Триполи. Соответствующий материал был опубликован в воскресенье.

По версии аль-Айвана, в последние несколько дней силы ЛНА, среди которых якобы были иностранные наемники, были отведены от пригородов Триполи. Наемники якобы отступили в город Бени-Валид, а потом были переброшены на подконтрольную ЛНА военную базу в центральной части Ливии

В материале утверждается, что силы ЛНА были отведены "после того, как турецкое вмешательство помогло остановить наступление на столицу". Аль-Айван отметил, что выступает "против присутствия любых иностранных наемников" в стране.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

На прошлой неделе формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось выбить армию со стратегической авиабазы Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи). Силы Хафтара в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2 — 3 км.