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Bloomberg: армия Хафтара отступила от пригородов Триполи 

ТАСС 52 минуты назад
Армия Хафтара отступила от пригородов Триполи
Фото: РИА Новости
Мэр ливийского города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи) Салем аль-Айван в интервью агентству Bloomberg выступил с утверждением, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, отступили от Триполи. Соответствующий материал был опубликован в воскресенье.
По версии аль-Айвана, в последние несколько дней силы ЛНА, среди которых якобы были иностранные наемники, были отведены от пригородов Триполи. Наемники якобы отступили в город Бени-Валид, а потом были переброшены на подконтрольную ЛНА военную базу в центральной части Ливии.
В материале утверждается, что силы ЛНА были отведены "после того, как турецкое вмешательство помогло остановить наступление на столицу". Аль-Айван отметил, что выступает "против присутствия любых иностранных наемников" в стране.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.
На прошлой неделе формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось выбить армию со стратегической авиабазы Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи). Силы Хафтара в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2 — 3 км.
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Комментарии 1
В мире , Bloomberg , Бени-Валид
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