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В Киеве открылся метрополитен 

ИА Regnum 1 час назад
В Киеве открылся метрополитен
Фото: РИА Новости
Метро Киева начнет работу после введенного в связи с распространением коронавируса карантинного перерыва. К перевозке пассажиров метрополитен приступит с понедельника, 25 мая, сообщает телеканал «112 Украина».
Разрешения на проезд в подземке получат только пассажиры в масках. Желательной, но не обязательной мерой — является наличие защитных перчаток. На всем пути следования в метро, у касс, и в самом вагоне обязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.
На всех станциях будут находится дежурные, которые визуально будут оценивать состояние пассажиров, и при малейшем подозрении могут измерения температуры.
Кроме того, каждые три часа в вестибюлях, на платформах будет проходить дезинфекция. Поезда будут проходить процедуру обеззараживания между выполненными рейсами.
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