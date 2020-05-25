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Республиканцы подали в суд на власти Калифорнии за рассылку избирательных бюллетеней 

ТАСС 48 минут назад
Республиканцы подали в суд на власти Калифорнии
Фото: globallookpress.com
Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) обратился в суд с требованием запретить властям Калифорнии рассылать жителям штата бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала в воскресенье в Twitter официальный представитель НКРП Ронна Макдэниел.
Она сообщила, что в роли истцов также выступило отделение Республиканской партии в Калифорнии и комитет в поддержку республиканцев, которые баллотируются в Палату представителей Конгресса США. В начале текущего месяца губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, являющийся демократом, распорядился в свете пандемии нового коронавируса разослать всем жителям штата, имеющим право голоса, избирательные бюллетени. Желающие смогут проголосовать в ноябре на избирательных участках.
Как подчеркнула Макдэниел, истцы считают, что рассылка бюллетеней "предоставляет больше возможностей для махинаций" на выборах. В НКРП данный план Ньюсома назвали радикальным и сравнили с попыткой "захвата власти".
По данным телеканала Fox News, в документе заостряется внимание на том, что отправляемые по почте бюллетени могут перехватить лица, пытающиеся незаконным путем повлиять на итоги выборов. Республиканцы считают, что нередки случаи, когда бюллетени по ошибке отправляют по неверному адресу. По их мнению, при голосовании по почте на избирателя также легче оказать давление.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал в Twitter, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах. По утверждению американского лидера, его политические оппоненты рассчитывают воспользоваться коронавирусом "в качестве предлога с целью мошенничества".
Калифорния в настоящее время считается одним из штатов, где позиции демократов наиболее сильны. В течение последних нескольких десятилетий во время президентских выборов победу в Калифорнии неизменно одерживали кандидаты от демократов. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии 1
В мире , Гэвин Ньюсом , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США
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