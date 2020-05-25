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Лас-Вегас намерен открыть казино после карантина, но гости не должны ожидать возвращения к работе в обычном режиме, сообщает Fox News.

Правительство Невады установило предварительную дату на 4 июня, чтобы вновь открыть казино по всему штату после двухнедельного продолжающегося сокращения как новых случаев заболеваний, так и госпитализаций. Если снижение продолжится в течение выходных, во вторник правительство проведет специальную пресс-конференцию.

Вирджиния Валентайн, президент и исполнительный директор Nevada Resort Association, приветствовала решение губернатора, назвав его «фантастической новостью» для игровой индустрии Невады.

Гости повсюду увидят знаки, напоминающие им, что они должны мыть руки, поддерживать дистанцию ​​и ограничивать скопления до четырех человек, когда это возможно.