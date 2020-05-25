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Советник Джонсона объяснил, почему нарушил карантин 

Аргументы Недели и ещё 6 1 час назад
Советник Джонсона объяснил, почему нарушил карантин
Фото: depositphotos.com
Советник британского премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс в понедельник, 25 мая, объяснил, по какой причине нарушил карантин. Он также подчеркнул, что абсолютно не жалеет о своих действиях.
Ранее издания Guardian и Mirror сообщили, что в период самоизоляции Каммингс покинул свой дом в Лондоне и уехал за 400 километров — в город Дарем, где живут его родители.
Отмечается, что это был не единственный раз, когда мужчина нарушил самоизоляцию, чтобы навестить родственников.
Доминик Каммингс уточнил, что нарушить правила его заставили "исключительные обстоятельства". По словам советника Бориса Джонсона, ему позвонила супруга и сообщила, что она очень плохо себя чувствует, поэтому не может присматривать за их четырехлетним ребенком.
Мужчина признался, что побоялся заразиться (это якобы впоследствии произошло) и принял решение отвезти жену и наследника на ферму к своим родителям. Поездку к близлежащему замку, которая произошла чуть позже, Каммингс объяснил тем, что хотел проверить, может ли он водить автомобиль после болезни. Он добавил, что не жалеет о своем поступке и отметил, что не консультировался с правительством Великобритании о своих действиях.
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Комментарии
В мире , Brexit , Борис Джонсон
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