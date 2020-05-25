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В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири 

Павел Тиунов и ещё 1 30 минут назад
Журналисты китайского издания «Феникс» со ссылкой на российских военных рассказали своим читателям, почему Россия решила разместить гиперзвуковые ракеты в Сибири. По их сведениям, таким образом РФ планирует «прикрывать» свои интересы в Средней Азии, на Дальнем Востоке и в Арктике.
"Россию уничтожат за три часа"
Выводы сделали два военных обозревателя –Чэн Ханьпин и Юань Чжоу. Они отметили, что с 2021 года на российских военных базах в Сибири появятся воздушные суда, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Место дислокации новейшего вооружения, которое эксперты называют авиационным вариантом комплекса «Искандер», было выбрано не случайно. Из Сибири, уверяют специалисты, при помощи «Кинжала» можно держать под контролем ситуацию в Средней Азии. Например, в Афганистане, откуда в ближайшее время планируют вывести войска Соединенные Штаты Америки.
«Если разместить лучшую шахматную фигуру в Сибири, то тогда можно будет в случае необходимости напрямую ударить по Средней Азии», — говорится в статье.
Размещение гиперзвуковых ракет в Сибири также может стать веским аргументом в споре России и Японии о территориях на Дальнем Востоке. По мнению аналитиков, РФ в том случае приобретает инструмент для защиты своих интересов в этом регионе.
Наконец, Северный полюс. «Кинжал» также предназначен для оперативного реагирования на события, которые могут развернуться в Арктике. Эксперты отметили, что гиперзвуковые ракеты могут сыграть решающую роль в возможном конфликте в регионе, который Россия считает собственной территорией.
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В мире , Армия , Видео , Новости Сибири , Война в Сирии , Гиперзвуковое оружие , Китай
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