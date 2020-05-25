В Греции открывают кафе и разрешают поездки на острова

Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания, которым в настоящее время позволено работать только навынос, открываются с понедельника в Греции для обслуживания клиентов в рамках очередного этапа ослабления жестких ограничительных мер, введенных с начала марта для предотвращения распространения коронавируса. Также с понедельника разрешаются поездки на все греческие острова, вновь можно заниматься яхтингом, откроются отдельные спортивные сооружения, в частности районные бассейны. Местные авиакомпании намерены увеличить число внутренних рейсов.

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями, отметил в воскресенье на брифинге, что процесс поэтапного открытия экономики в целом "проходит гладко", "эпидемиологические данные по коронавирусу в стране благоприятные", и рекомендации, которые дают населению и бизнесу специалисты и чиновники, "в целом соблюдаются".

"С понедельника разрешается переезжать [с континентальной части Греции] на острова и обратно, а также открываются предприятия общественного питания", — сообщил он.

Требования к паромным перевозкам

С 18 мая гражданам Греции уже разрешили поездки на паромах на острова Крит и Эвбея. Хардалиас представил санитарный протокол, который будет действовать во время путешествий на морских паромах, а также на международных судах под греческим флагом, например на линии между Грецией и Италией . По словам замминистра, пассажирам нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра при посадке, высадке и во всех помещениях судна. Каждая каюта должна использоваться одним человеком, если только это не члены семьи (родственники первой степени), которых может быть до четырех человек.

Допускается проезд в каюте инвалидов с сопровождающими их лицами. Максимальное количество перевозимых пассажиров должно составлять 50% от общего числа посадочных мест, указанных в сертификате безопасности судна, или 55%, если на судне имеются каюты.

Перед посадкой на судно должны проводиться замеры тепловизорами температуры тела пассажиров, которые также будут заполнять специальную анкету о состоянии здоровья. Ответственность за это лежит на судоходной компании. Пассажиры и члены экипажа судна должны будут носить защитные маски. В креслах в закрытых помещениях на паромах пассажиры должны сидеть по специальной схеме (одно место занято, а соседние рядом — пусты), говорится в рекомендациях.

Судовые компании сообщили, что много пассажиров забронировали места на первый день либерализации поездок на греческие острова, хотя они не уверены, что такой же большой поток сохранится и в последующие дни. На острова, прежде всего, сейчас отправляются те, у кого там есть дома. Круглогодично работающие гостиницы и кемпинги откроются только 1 июня, а сезонные отели — с 15 июня.

Максимум шесть человек за столиком

Что касается ресторанов, кафе, баров, то правительство также определило для них жесткие санитарно-гигиенические нормы. Так, на территорию предприятий общепита должны допускать не более одного клиента на два кв. метра общей площади, минимальное расстояние между столами в зависимости от расположения сидений должно составлять от 70 см до 1,70 метра.

На первом этапе разрешено ставить столы только на улице. Максимально допускается шесть человек за один столик.

При этом нет никаких ограничений на число людей за столом для семьи с несовершеннолетними детьми.

Рост числа внутренних авиарейсов

Главная греческая авиакомпания Aegean Airlines ("Эджиэн эйрлайнз", "Эгейские авиалинии") уже увеличила с 18 мая число маршрутов на внутренних рейсах из Афин в города Ираклион (остров Крит), Ханья (Крит), Салоники, Александруполис, а с 25 мая увеличит численность рейсов на острова Родос, Керкира (Корфу), Лесбос, Хиос, Самос и др. Дальнейшее увеличение количества рейсов ожидается с 1 и 15 июня, когда в Греции должны открыться отели.

Кроме того, как объявила авиакомпания, она планирует постепенно до конца мая возобновить полеты из Афин в Мюнхен, Цюрих, Франкфурт-на-Майне и Женеву. Также будет увеличено число рейсов в Брюссель — единственное зарубежное направление, полеты по которому до сих пор не приостанавливались.

Постепенное снятие ограничений

28 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации представил план поэтапного снятия ограничений. С 4 мая были сняты ограничения на неоправданный выход граждан из домов и передвижение на транспорте. С этого времени стало обязательным ношение медицинской или тряпочной маски для граждан в общественном транспорте и такси, больницах, поликлиниках и диагностических центрах, а также в лифтах.

4 мая и 11 мая открылась большая часть промтоварных магазинов за исключением крупных торговых центров. С 4 мая разрешены индивидуальные виды спорта на открытом воздухе и на море, а с 16 мая — на полмесяца раньше запланированного срока — были открыты 515 организованных пляжей. С 17 мая верующим позволили приходить на службы в церкви.

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами сравнительно благоприятна. По данным на 24 мая, число инфицированных в стране с 27 февраля составило 2 878, большая часть из них выздоровела. За почти три месяца умер 171 человек с подтвержденной инфекцией.