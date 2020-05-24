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Чилийский президент заявил о перегрузке больниц пациентами с COVID-19 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Чилийский президент заявил о перегрузке больниц
Фото: globallookpress.com
Президент Чили Себастьян Пиньера признал, что система здравоохранения страны приблизилась к пределу возможностей из-за набирающей силу эпидемии COVID-19.
Система здравоохранения сейчас находится в стрессовом состоянии, давление растёт.
Это правда, мы очень близки к пределу из-за значительного роста числа нуждающихся в больничных местах, особенно в отделениях интенсивной терапии, — цитирует президента RT.
Пиньера заявил, что Чили столкнулось с двумя тяжёлыми кризисами — пандемией и вызванной ей экономической рецессией.
Количество заражённых коронавирусом в стране превысило 69 тысяч человек.
Как писал NEWS.ru, 17 мая полицейские задержали почти 750 жителей чилийской столицы за нарушение карантинного режима.
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В мире , Себастьян Пиньера , Чили
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