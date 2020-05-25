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Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Раскрыты потери Турции от закрытого авиасообщения с РФ
Фото: Reuters
Министерство туризма и культуры Турции обнародовало статистику, показывающую потери страны из-за закрытого авиасообщения с несколькими государствами, в том числе Россией, на фоне пандемии коронавируса. Данные публикует Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Так, в апреле в Турции побывало всего 922 российских путешественника, а туристический поток из страны упал почти на 99,76 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Уточняется, что таких низких показателей не было даже во время приостановки авиасообщения между Россией и Турцией в первой половине 2016 года.
Кроме того, путешественники перестали приезжать и из других важных для туристической индустрии Турции стран. Например, пассажиропоток из Германии снизился на 99,88 процента, а из Великобритании — на 99, 87 процента.
Таким образом, из-за закрытия границ в апреле Турцию посетило всего 24,2 тысячи туристов, что на 99,3 процента ниже, чем в этом же месяце в 2019 году.
Ранее в мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. По словам министра, решение о возобновлении авиасообщения будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в государствах, числа зараженных и смертей от коронавируса.
Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 156 тысяч зараженных, из них 4340 человек скончались, 118 тысяч — вылечились.
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Комментарии
В мире , Мевлют Чавушоглу , Ассоциация туроператоров России , МИД Турции , Турция
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