Раскрыты потери Турции от закрытого авиасообщения с РФ

Так, в апреле в Турции побывало всего 922 российских путешественника, а туристический поток из страны упал почти на 99,76 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Уточняется, что таких низких показателей не было даже во время приостановки авиасообщения между Россией и Турцией в первой половине 2016 года.

Кроме того, путешественники перестали приезжать и из других важных для туристической индустрии Турции стран. Например, пассажиропоток из Германии снизился на 99,88 процента, а из Великобритании — на 99, 87 процента.

Таким образом, из-за закрытия границ в апреле Турцию посетило всего 24,2 тысячи туристов, что на 99,3 процента ниже, чем в этом же месяце в 2019 году.

Ранее в мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. По словам министра, решение о возобновлении авиасообщения будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в государствах, числа зараженных и смертей от коронавируса.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 156 тысяч зараженных, из них 4340 человек скончались, 118 тысяч — вылечились.