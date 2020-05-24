Великобритания планирует ослабить карантин 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что правительство страны планирует продолжить смягчение введённых из-за коронавируса ограничений. Новые послабления вступят в силу с 1 июня.

По его словам, в ближайшие дни власти опубликуют детальную оценку ситуации на территории государства, передаёт ТАСС.

Уже сегодня я могу подтвердить, что мы рассчитываем на то, что сможем приступить ко второму этапу осуществления мер по ослаблению карантина, — подчеркнул он.

Политик отметил, что школьники из первых, шестых и подготовительных классов вернутся к учёбе с 1 июня. С 15 июня вернуться к образованию позволят ученикам 10-х и 12-х классов, так как им в ближайшее время сдавать экзамены.

Ранее NEWS.ru писал, что число жителей Великобритании, умерших от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), за последние сутки увеличилось на 118. Новых случаев заражения зарегистрировали 2409. За всё время пандемии медики зафиксировали 259 559 заболевших.