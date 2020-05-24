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В Германии произошла новая вспышка COVID-19 

Популярная механика и ещё 3 1 час назад
В Германии произошла новая вспышка COVID-19
Фото: NIAID, CC BY 2.0
В Германии постепенно снимают карантинные ограничения, и с 1 мая в немецкой земле Гессен вновь разрешили проведение религиозных собраний. Состоявшаяся 10 мая служба в баптистской церкви во Франкфурте-на-Майне стала причиной заражения коронавирусной инфекцией по меньшей мере 107 человек.
Большая часть из этих людей заразилась не во время самой службы, а уже позже, получив вирус от тех, кто присутствовал в церкви. Причем заражение распространилось не только в самом Франкфурте, но и в трех близлежащих административных округах. В частности, власти округа Ханау сообщают о 16 заболевших в связи с этим богослужением.
Представители баптистской общины уверяют, что выполняли все необходимые требования — в наличии были дезинфицирующие средства и во время службы соблюдалась социальная дистанция.
Власти Гессена пока заняты отслеживанием заболевших и говорят о том, как важно не расслабляться, несмотря на снятие карантинных ограничений: «Вирус по-прежнему здесь и хочет распространяться». Будут ли приняты какие-то меры пока неизвестно, но в Ханау уже отменили запланированное на городском стадионе проведение молитвы по поводу окончания поста у мусульман, отметив, что с учетом произошедшего во Франкфурте это было бы безответственно.
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В мире , Франкфурт-На-Майне
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