Трамп закрыл въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам 

Президент США Дональд Трамп закрыл въезд в страну иностранцам, посещавшим за последние две недели Бразилию , в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно указу главы государства, запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в указанный период. «Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности», — заявил американский лидер.

Трамп заверил, что его решение отвечает интересам Соединенных Штатов. В то же время он отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона. По словам главы Белого дома, он по-прежнему привержен содействию торговле между странами.

23 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. В организации обратили внимание на рост числа заражений во многих южноамериканских странах, однако, по мнению экспертов, наибольшее опасение вызывает складывающаяся в Бразилии ситуация.

В середине марта американский лидер запретил на 30 дней въезд в США из-за распространения коронавируса на континенте. Ограничение распространялось в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. Исключением из запрета на въезд стала Великобритания.

По данным на 25 мая, в мире более 5,35 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 343 тысяч скончались, более 2,1 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.