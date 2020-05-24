Умер писатель и сценарист Жан-Лу Дабади

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Писатель, сценарист, член Французской академии Жан-Лу Дабади умер в возрасте 81 года. О смерти сообщает AFP со ссылкой на агента покойного, Бертрана де Лаби.

Дабади умер в больнице Pitié-Salpêtrière от болезни, не связанной с Covid-19, уточнил агент.

«Он был настоящим художником, который преуспел во всех видах искусства», — сказал Бертран де Лаби.

Академик родился в 1938 году в Париже. Он был романистом, журналистом, автором эскизов, переводчиком, сценаристом и автором театральных постановок.

Дабади написал множество романов. Первый — «Сухие глаза» — был опубликован в 1957 году. Дабади сотрудничал с рядом изданий, писал рецензии к фильмам и статьи об искусстве. Кроме того, он сочинял тексты для французских певцов. Список артистов, в репертуаре которых его песни, внушителен: Мирей Матье, Мишель Сарду, Ив Монтан , Джонни Холлидей.

Дабади также написал более четырех десятков сценариев к фильмам известных французских режиссеров. Недавно он написал сценарий к фильму по роману Жоржа Сименона «Зеленые ставни». Главную роль в этой картине должен сыграть Жерар Депардье

В 2008 году Дабади был избран членом Французской академии.