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Умер писатель Жан-Лу Дабади 

Майк Габриелян и ещё 3 6 минут назад
Умер писатель и сценарист Жан-Лу Дабади
Фото: РИА Новости
Писатель, сценарист, член Французской академии Жан-Лу Дабади умер в возрасте 81 года. О смерти сообщает AFP со ссылкой на агента покойного, Бертрана де Лаби.
Дабади умер в больнице Pitié-Salpêtrière от болезни, не связанной с Covid-19, уточнил агент.
«Он был настоящим художником, который преуспел во всех видах искусства», — сказал Бертран де Лаби.
Академик родился в 1938 году в Париже. Он был романистом, журналистом, автором эскизов, переводчиком, сценаристом и автором театральных постановок.
Дабади написал множество романов. Первый — «Сухие глаза» — был опубликован в 1957 году. Дабади сотрудничал с рядом изданий, писал рецензии к фильмам и статьи об искусстве. Кроме того, он сочинял тексты для французских певцов. Список артистов, в репертуаре которых его песни, внушителен: Мирей Матье, Мишель Сарду, Ив Монтан, Джонни Холлидей.
Дабади также написал более четырех десятков сценариев к фильмам известных французских режиссеров. Недавно он написал сценарий к фильму по роману Жоржа Сименона «Зеленые ставни». Главную роль в этой картине должен сыграть Жерар Депардье.
В 2008 году Дабади был избран членом Французской академии.
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Комментарии
В мире , Другое , Жорж Сименон , Ив Монтан , Жерар Депардье , France-Presse
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