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Трамп заявил, что Путин не хочет его победы на выборах 

Вероника Полынина 10 часов назад
Глава США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих президентских выборах.
«Я худшее, что когда-либо случалось с Россией, Путин понимает это. У меня хорошие отношения с Путиным, но он понимает это. Вероятно, он не хочет, чтобы я победил на выборах. Скажу вам прямо: Я думаю, он хорошо ко мне относится, но я уверен, что он не хочет моей победы» — заявил Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Атткиссон..
По словам Трампа, Китай также не желает его победы на предстоящих президентских выборах.
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Напомним, противники критикуют Трампа с первого дня его правления за некие мифические связи с Россией. Ими был придуман фейк-фактор так называемого «вмешательства России в президентские выборы в США». Данную информацию активно раскручивал ряд американских СМИ, из-за чего Трамп стал называть их новости фейками. В частности, так американский президент поссорился с телеканалом CNN.
Расследование предполагаемого «вмешательства России» два года вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, но не нашел никаких доказательств.
Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в тайных контактах с властями России в период избирательной кампании. В Кремле также опровергали влияние на ход выборов в США.
Ранее «Рамблер» сообщал, что посольство РФ в США призвало агентство Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
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В мире , Видео , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , CNN , Bloomberg , США
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