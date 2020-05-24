«Я худшее, что когда-либо случалось с Россией, Путин понимает это. У меня хорошие отношения с Путиным, но он понимает это. Вероятно, он не хочет, чтобы я победил на выборах. Скажу вам прямо: Я думаю, он хорошо ко мне относится, но я уверен, что он не хочет моей победы» — заявил Дональд Трамп в интервью журналистке Шерил Атткиссон..

По словам Трампа, Китай также не желает его победы на предстоящих президентских выборах.

Напомним, противники критикуют Трампа с первого дня его правления за некие мифические связи с Россией. Ими был придуман фейк-фактор так называемого «вмешательства России в президентские выборы в США». Данную информацию активно раскручивал ряд американских СМИ, из-за чего Трамп стал называть их новости фейками. В частности, так американский президент поссорился с телеканалом CNN.

Расследование предполагаемого «вмешательства России» два года вел спецпрокурор США Роберт Мюллер , но не нашел никаких доказательств.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в тайных контактах с властями России в период избирательной кампании. В Кремле также опровергали влияние на ход выборов в США.