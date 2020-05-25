Женщина-трансгендер стала мэром города во Франции

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Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на издание La Voix du Nord.

Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов. «Люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», — отметила Ко.

«Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции», — подчеркнула соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.

В России женщину-трансгендера Мишель приговорили к трем годам колонии. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии: поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию. В СИЗО трансгендерная женщина писала письма подруге, чтобы не сойти с ума.