Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции 

Lenta.ru и ещё 4 49 минут назад
Женщина-трансгендер стала мэром города во Франции
Фото: La Voix du Nord
Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на издание La Voix du Nord.
Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов. «Люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», — отметила Ко.
«Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции», — подчеркнула соучредитель национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
В России женщину-трансгендера Мишель приговорили к трем годам колонии. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии: поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию. В СИЗО трансгендерная женщина писала письма подруге, чтобы не сойти с ума.
«Я больше не слышу любимой музыки, не смотрю фильмы, читаю, что дают. Вспоминаю, плачу от беспомощности и невозможности что-либо изменить, от неизвестности», — писала заключенная.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина
Комментарии
В мире , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Серябкина призналась, почему ушла от Фадеева
Маск признался в любви к русскому языку
Маск признался в любви к русскому языку
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
02:01
«Городские сумасшедшие бабки»: Миро о Собчак и Бузовой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение