В США могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга

Он напомнил, что Коммунистическая партия КНР пообещала Великобритании в 1984 году при подписании совместной декларации, что Гонконг сохранит автономию и свой стиль жизни до 2047 года.

"Теперь за 27 лет до истечения этого срока, похоже, с этим законопроектом о национальной безопасности (Гонконга. — Прим. ред.) они фактически захватят Гонконг, и если они это сделают, госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить в соответствии с законом 1992 года и законом 2019 года о правах человека и демократии в Гонконге, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии", — сказал он.

По мнению О'Брайена, вряд ли "Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его".

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вышел на повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поддержала рассмотрение проекта закона, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей района.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу "одна страна, две системы". Он добавил, что Штаты осуждают внесение в повестку ВСНП проекта о нацбезопасности Гонконга. Это идет в обход его законодательных процедур и игнорирует волю народа, добавил Помпео.

Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность, на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. По информации источника издания, Пекин пришел к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять документ о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому инициативу вынесли на рассмотрение ВСНП.