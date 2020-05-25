В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса 

Китай за минувшие сутки выявил 11 случаев заражения коронавирусом и 40 бессимптомных носителей, выздоровели семь пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи — ввозные, 10 в автономном районе Внутренняя Монголия, 1 — в провинции Сычуань.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 268 человек выздоровели, 83 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1724, из них выздоровели 1678 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 40 таких случаев, из них 38 — локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 15 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1030 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 414 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.