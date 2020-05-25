Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса
Фото: ТАСС
Китай за минувшие сутки выявил 11 случаев заражения коронавирусом и 40 бессимптомных носителей, выздоровели семь пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи — ввозные, 10 в автономном районе Внутренняя Монголия, 1 — в провинции Сычуань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 268 человек выздоровели, 83 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1724, из них выздоровели 1678 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 40 таких случаев, из них 38 — локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 15 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1030 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 414 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии 3
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
На Украине раскритиковали российского «Белого орла»
«Бедные артисты, боже мой, голодают»
«Бедные артисты, боже мой, голодают»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
СМИ: вакцина от коронавируса может быть бесполезной
СМИ: вакцина от коронавируса может быть бесполезной
Видео
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение