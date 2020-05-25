КНР вместе с РФ готова отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил глава китайского МИДа Ван И. Он также заявил, что Пекин намерен придерживаться принципов Устава ООН и противостоять «любым формам односторонности» на международной арене. При этом, по словам Вана, некоторые американские политики пытаются поставить КНР и США на грань холодной войны.

Руководство КНР готово совместно с российскими властями решительно отстаивать итоги Второй Мировой войны. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Китайской народной республики, член Госсовета КНР Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», — подчеркнул китайский чиновник.

По его словам, Пекин готов также усиливать двустороннее сотрудничество с Москвой в разных форматах — ООН, БРИКС ШОС и «Большой двадцатки» (G20), чтобы подготовиться к грядущим после пандемии коронавируса изменениям в мире.

Ван И также заявил, что некоторые американские политические силы пытаются подтолкнуть КНР и США на грань новой холодной войны.

«Это опасная попытка изменить волю истории, она может подвергнуть риску стабильность и процветание мира. Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить это», — подчеркнул китайский чиновник, отметив продуктивный характер отношений Вашингтона и Пекина, сложившийся ранее.

Он также заявил, что у Китая нет намерений «заменить» США на мировой арене, но американцы должны прекратить пытаться «изменить» КНР и мешать «маршу 1,4 миллиардов человек к модернизации».

Наконец, Ван И заявил, что власти США должны отказаться от иллюзий по поводу ситуации с Тайванем. По его словам, Пекин решительно намерен «защитить национальное воссоединение». Он также призвал Вашингтон «осознать чувствительность» тайваньского вопроса и «следовать принципу одного Китая».

Напомним, в январе на выборах в Тайване уверенную победу одержала Цай Инвэнь , представляющая Демократическую прогрессивную партию. Политик выступает против сближения с КНР. По словам Цай, формула «одна страна — две системы», предлагаемая китайскими коммунистами, является неприемлемой.

Тайвань — независимое государство, с 1949 года остров управляется администрацией Гоминьдана. Китайские националисты во главе с Чан Кайши потерпели поражение в гражданской войне, уступив коммунистам во главе с Мао Цзедуном . На Тайване сохраняются собственные флаг, валюта и другие атрибуты суверенной Китайской Республики. Однако КНР считает остров одной из своих провинций. Долгое время — до 1971 года — именно Тайвань вместо КНР представлял Китай в ООН.

11 мая коммунистический Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли КНР и России в Победе, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

По его словам, как две основные страны-победительницы и постоянные члены Совета безопасности ООН , Китай и Россия придерживаются широко признанного мнения об итогах Второй мировой войны.

«Мы выступаем против переписывания истории», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на то, что СССР и Китай во время войны понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу, и этот исторический факт не должен быть забыт.

При этом Пекин настаивает на том, что все международное сообщество должно обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастную оценку ее итогов.