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Полиция Китая разогнала демонстрантов в Гонконге 

ИА Regnum 1 час назад
Полиция Китая разогнала демонстрантов в Гонконге
Фото: РИА Новости
Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге. Об этом 24 мая пишет газета South China Morning Post.
На протестную акцию собрались около 100 человек. Полиция арестовала одного из демонстрантов. По данным Reuters для разгона митингующих использовался перцовый газ.
Активисты выступают против принятия законопроекта о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге. Проект закона планируется принять без согласования с законодательным органом Гонконга.
Оппозиционные силы в Гонконге раскритиковали предложенную инициативу. По их мнению, законопроект противоречит принципу «Одна страна — две системы».
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В мире , Reuters , Гонконг , Китай
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