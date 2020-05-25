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В ВОЗ заявили о риске второго пика заболеваемости COVID-19 

РИА Новости и ещё 41 2 часа назад
Раскрыт риск второго пика заболеваемости COVID-19
Фото: РИА Новости
Мир находится в середине первой волны COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то мы всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания", — сказал он.
По словам Райана, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.
"Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", — добавил он.
Райан отметил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Майкл Райан , ВОЗ
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