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Эксперт предсказал «развод» Британии и ЕС с полным разрывом связей 

РИА Новости и ещё 1 29 минут назад
Британии и ЕС предсказали полный разрыв связей
Фото: © EPA
Вероятность заключения соглашения о форматах сотрудничества Британии и ЕС после Brexit в установленные сроки крайне мала, стороны могут "разойтись" без сделки, заявил РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.
В конце прошлой недели завершился третий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле. Документ нужно принять до конца года — до истечения переходного периода после Brexit. Если соглашение не будет принято, стороны "разойдутся", прервав все отношения и взаимодействие. Лондон обвинил Брюссель в намеренной политизации переговоров и потребовал изменить позицию к 1 июня — дате начала четвертого раунда встреч.
"Я не считаю, что шансы (заключить соглашение до конца декабря) есть. У Канады согласование договора о свободной торговле с ЕС и Японией заняло девять лет. В нашем случае мы имеем страну — не члена ЕС с экономикой, тесно интегрированной с европейской. Решение всех связанных с этой интеграцией юридических вопросов займет годы. А если согласиться с мнением Мишеля Барнье (переговорщика от ЕС), то три года", — сказал эксперт.
По его словам, британское правительство слишком оптимистично в заявлениях о том, что двусторонний документ может быть составлен, утвержден и вступит в силу к концу декабря.
"Я думаю, что, учитывая желание британского правительства добиться рассогласования в сфере регулирования, вариант с отсутствием сделки выглядит все более вероятным. Конечно, есть вероятность "запасного аэродрома" в виде продления переходного периода, но мне кажется, что вероятность такого развития событий маловероятна", — сказал профессор.
Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласиями между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.
"Британия заявляет, что ЕС не включил условия, на которых настаивает на переговорах с Лондоном, в проект соглашения свободной торговле с Японией и Канадой. Ответ ЕС, естественно, заключается в том, что близость Британии является главным фактором в этом вопросе. Я считаю, что императив ЕС имеет политический характер: государство — бывший член (Евросоюза) не может получить хорошие уступки… Сфера рыболовства также является значимым фактором, особенно если учитывать ее тотемный статус в Британии", — сказал эксперт.
Он напомнил, что голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.
По словам профессора, если британцы действительно хотят заключить торговое соглашение к концу года, Лондону необходимо найти подход к ключевым вызывающим разногласие сферам и теме рыболовства.
"Я не вижу, чтобы ЕС отступал от этих тем, так как для них это является фундаментальным вопросом. И я не убежден в том, что британское правительство хочет заключить сделку: для ультраправых сторонников Brexit, настаивающих на открытом рынке, сам Brexit всегда был тем, что использовалось для того, чтобы добиться отличной от ЕС сферы регулирования. И все, что выходит за рамки соглашения о свободной торговле, подобного канадскому, просто недопустимо. Для них, я думаю, предпочтительнее был бы разрыв без соглашения", — поделился де Рюйтер.
Говоря о последствиях "развода" без соглашения, профессор напомнил, что, согласно собственному анализу британского правительства, ВВП Британии увеличится только на 0,16% в случае быстрого заключения соглашения о свободной торговле с США.
"В то же время само правительство прогнозирует, что в случае заключения соглашения, аналогичного "канадскому", британской экономике будет нанесен удар в 6%, а в отсутствие соглашения — удар в 9%. Если учесть проблемы, вызванные COVID-19, то все это, скорее всего, уничтожит британское промпроизводство и сельское хозяйство", — заключил эксперт.
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В мире , Европа , Мишель Барнье , ЕС , РИА Новости , Брюссель , Канада , Япония
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