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Рейтинг кабинета министров Японии во главе с Абэ обвалился до 27% 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 27 минут назад
Рейтинг правительства Японии обвалился
Фото: РИА Новости
Рейтинг поддержки кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ обвалился до 27%, свидетельствуют данные опроса, проведенного 23 мая общенациональным изданием Mainichi Shimbun совместно с японским Центром исследований социальных опросов.
По данным издания, рейтинг поддержки правительства Японии с начала апреля снизился почти вполовину и менее чем за три недели обвалился с 40% до 27%. Рейтинг неодобрения в то же время поднялся с 45% до 64%, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что уровень критики в отношении главы японского правительства Синдзо Абэ вышел на самый высокий с июля 2017 года уровень, когда премьер и его окружение оказались вовлечены сразу в несколько крупных скандалов. Тогда уровень поддержки правительства обваливался до 26%. При этом издание признает, что «методы проведения опросов с годами менялись, поэтому прямое противопоставление [данным предыдущих опросов] может быть не совсем корректным».
Данных о количестве респондентов изданием не приводится.
Напомним, министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявило о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют южные острова Курильского архипелага. В МИД России заявили, что «вынуждены вернуть коллег из МИД Японии к реальности».
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Комментарии
В мире , Азия , Синдзо Абэ , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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