В Японии объявили о полном снятии режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в Японии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, был снят на всей территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Синдзо Абэ

Глава японского правительства сделал заявление 25 мая на пресс-конференции в Токио. Абэ подчеркнул, что режим ЧС в стране был снят по его распоряжению.

«Сегодня я отменяю действие режима ЧС», — цитирует агентство слова премьера.

Режим чрезвычайной ситуации в Японии изначально действовал во всех 47 префектурах страны. После того, как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, ограничения были сняты в 42 из них. До 25 мая режим ЧС продолжал действовать в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

Как сообщал «Рамблер», на момент 25 мая количество заражений коронавирусной инфекцией человек в Японии исчисляется 17,3 тысячи случаев. Смертность зафиксирована на уровне 850 человек. За время эпидемии вылечить удалось более 13,8 тысячи человек.