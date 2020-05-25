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Синдзо Абэ снял режим ЧС в Японии 

Павел Тиунов и ещё 36 53 минуты назад
В Японии объявили о полном снятии режима ЧС
Фото: EPA
Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в Японии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, был снят на всей территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Синдзо Абэ.
Глава японского правительства сделал заявление 25 мая на пресс-конференции в Токио. Абэ подчеркнул, что режим ЧС в стране был снят по его распоряжению.
«Сегодня я отменяю действие режима ЧС», — цитирует агентство слова премьера.
Режим чрезвычайной ситуации в Японии изначально действовал во всех 47 префектурах страны. После того, как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, ограничения были сняты в 42 из них. До 25 мая режим ЧС продолжал действовать в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.
Как сообщал «Рамблер», на момент 25 мая количество заражений коронавирусной инфекцией человек в Японии исчисляется 17,3 тысячи случаев. Смертность зафиксирована на уровне 850 человек. За время эпидемии вылечить удалось более 13,8 тысячи человек.
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Комментарии
В мире , Япония и Россия , Ситуация в мире , Человек года , Синдзо Абэ , ИТАР-ТАСС , Япония
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