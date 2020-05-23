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Жертвами коронавируса в Британии за сутки стали 282 человека 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Жертвами COVID в Британии за сутки стали 282 человека
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Великобритании умерли еще 282 человека с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на данные Минздрава Соединенного Королевства.
Таким образом, число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 36 675.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ , Великобритания
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