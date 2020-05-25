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Главред (Украина): почему Болгария взбунтовалась против Украины 

ИноСМИ и ещё 1 1 час назад
Болгария взбунтовалась против Украины
Фото: ИноСМИ
На днях парламент Болгарии выступил с резким протестом против планов украинских властей по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства на Украине. По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. На это заявление уже отреагировали в украинском МИД, отметив, что попытки вмешательства во внутренние дела Украины являются неприемлемыми.
Одесская область — это многонациональный регион, в котором компактно проживают разные национальные меньшинства. Например, только в Болградском районе рядом в селах проживают болгары, гагаузцы, албанцы. Но даже если части населенных пунктов в нем отходят к другим районам (например, к Измаильскому, как планируется), это вовсе не значит, что права и интересы нацменьшинств будут как-то нарушены.
Конечно, национально-культурным обществам удобнее, когда они поделены в рамках своей национальной принадлежности. На самом деле проблема как раз и возникла потому, что добровольно жители Бессарабии не хотели объединяться в общины и хотели оставить старые порядки, поскольку у жителей различных национальностей возникал конфликт на фоне того, что каждый из них опасался оказаться под контролем другой из-за возможного ущемления своих прав. Кроме того, вызывала опасение и финансовая сторона, так как меньшинства боялись и того, что деньги будут направлять только на отдельно взятые села.
Помимо недовольства граждан, в эти процессы включились и политики, которые пытаются заработать электоральные баллы перед местными выборами, и агропредприятия, так как многие из них арендуют землю в этих районах. Для последних куда выгоднее создать общины так, чтобы объединить все районы, где они арендуют землю — это давало бы им политические дивиденды, поскольку они, как активные налогоплательщики могли бы диктовать свои условия руководителям сел и непосредственно влиять на его назначение.
И на данном этапе процесс децентрализации не только в области, но и в целом по Украине — это попытка сформировать разношерстные территориальные общины, то есть объединить их таким образом, чтобы в них не было четко выраженной национальности.
Реакция Болгарии — это стандартная дипломатическая нота. Международный скандал это вызвало, но дальнейших последствий я не прогнозирую — скорее всего, эта тема постепенно будет затихать. Тем более, что Болгария не столь радикально настроена и у нас с ней достаточно тесные взаимоотношения. Скорее, это может быть выгодно России как подтверждение ее тезиса о нарушении прав национальных меньшинств.
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Комментарии 24
В мире , Выборы на Украине , Налоги , Крым наш , МИД , Болгария
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