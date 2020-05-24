Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роухани пообещал США «проблемы» в случае санкций к танкерам с нефтью 

Газета.Ru и ещё 2 35 минут назад
Иран пообещал США «проблемы»
Фото: ТАСС
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США ответные "проблемы", если иранские танкеры, идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за американских действий, сообщает "Радио Sputnik".
Глава государства добавил, что это коснется не только судов, следующих в Венесуэлу, но и находящихся в любой точке мира.
Ранее американские СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. В южноамериканскую страну направились пять иранских танкеров, Соединенные Штаты рассматривают вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Президент Ирана сообщил о возможном ответе на эти действия.
"Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им (США), в свою очередь, придется столкнуться с проблемами", — сказал Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Он добавил, что Тегеран первым на обострение ситуации не пойдет.
Видео дня. Когда откроются музеи, кафе и театры
Газета.Ru: последние новости
В "Оппозиционной платформе" назвали акцию у офиса Медведчука попыткой запугивания В "Оппозиционной платформе" назвали акцию у офиса Медведчука попыткой запугивания Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле Ким Чен Ын провел встречу по вопросам ядерного сдерживания Ким Чен Ын провел встречу по вопросам ядерного сдерживания
Комментарии 4
В мире , Ближний Восток , США , Радио , Санкции США , Иран и США , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Администрация США , Венесуэла , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот
В деле расстрелявшего сослуживцев новый поворот
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
00:18
Крошечная лягушка победила леопарда и попала на видео
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
00:18
Акулы поохотилась возле рыболова и попала на видео
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
00:41
Опубликовано видео с места пожара в российской больнице
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
00:31
«Крокодил Гитлера» умер в Москве
Новости Москвы
Установлена личность захватчика банка в Москве
00:15
Установлена личность захватчика банка в Москве
Происшествия Криминал
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
01:00
«Для меня это полный шок»: Бузова о захвате заложников
Шоу-бизнес
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
02:52
«Панцирь» отомстил за «геноцид» ЗРПК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение