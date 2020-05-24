Иран пообещал США «проблемы»

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Глава государства добавил, что это коснется не только судов, следующих в Венесуэлу, но и находящихся в любой точке мира.

Ранее американские СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. В южноамериканскую страну направились пять иранских танкеров, Соединенные Штаты рассматривают вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Президент Ирана сообщил о возможном ответе на эти действия.

"Если нашим танкерам как в Карибском море, так и в какой-либо другой точке мира американцами будут созданы какие-то трудности, то и им (США), в свою очередь, придется столкнуться с проблемами", — сказал Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Он добавил, что Тегеран первым на обострение ситуации не пойдет.