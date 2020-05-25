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Трамп закрыл въезд в страну для посещавших Бразилию 

ТК «Звезда» и ещё 21 1 час назад
США закрыли въезд для посещавших Бразилию
Фото: globallookpress.com
Иностранцы, которые были в Бразилии в последние 14 дней, могут стать источником дополнительных заражений коронавирусом, уверены в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом.
«Акция поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране», — сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани
Уточняется, что ограничения не распространяются на торговые потоки между странами, передает РИА Новости.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 347 тысяч случаев коронавируса. Тем самым страна заняла вторую строчку после США, где зафиксировано наибольшее количество зараженных. Количество летальных случаев в Бразилии достигает отметки 20 тысяч.
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за прошедшие сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч.
По данным на 24 мая, в России зарегистрирован 344 481 случай заражения, 113 299 человек выздоровели, 3541 пациент скончался.
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Комментарии 1
В мире , Другое , Латинская Америка , COVID-19 , Дональд Трамп , РИА Новости , Бразилия , США
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