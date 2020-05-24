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Один человек пострадал в ходе акции в Киеве 

Газета.Ru и ещё 54 1 час назад
В ходе акции в Киеве есть пострадавшие
Фото: ТАСС
Один человек пострадал в результате политической акции возле офиса депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука, сообщает "Москва 24" со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Бабина.
Он отметил, что участники акции забрасывали здание дымовыми шашками, взрыв-пакетами и фаерами. Киевские полицейские задержали 11 охранников офиса, которые оказывали сопротивление радикалам.
"Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам", — рассказал Бабин.
Он добавил, что в конце акции были задержаны и некоторые из участников протеста. Это произошло после того, как некоторые из радикалов попали в полицию.
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В мире , Украина , Олег Бабин , Виктор Медведчук , Верховная Рада , Москва24 , Киев
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