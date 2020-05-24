В ходе акции в Киеве есть пострадавшие

Он отметил, что участники акции забрасывали здание дымовыми шашками, взрыв-пакетами и фаерами. Киевские полицейские задержали 11 охранников офиса, которые оказывали сопротивление радикалам.

"Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам", — рассказал Бабин.

Он добавил, что в конце акции были задержаны и некоторые из участников протеста. Это произошло после того, как некоторые из радикалов попали в полицию.