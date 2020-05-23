96-летний мужчина победил коронавирус в Армении 

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Ереванский медцентр Святого Григория Просветителя сообщил о выписке 96-летнего мужчины, переболевшего коронавирусной инфекцией.

Он был доставлен в медцентр с коронавирусом, других заболеваний у него не было, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря больницы.

Выздоровевший пациент отметил, что ему повезло сохранить «сердце 20-летнего», и призвал пожилых жителей Армении быть осторожнее.

Количество заражённых в стране превысило 6,3 тысячи, 77 пациентов погибли.

Как писал NEWS.ru, пациент больницы в Тверской области рассказал о проблемах после 13 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких.