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96-летний мужчина победил коронавирус в Армении 

News.ru и ещё 6 1 час назад
96-летний мужчина победил коронавирус в Армении
Фото: globallookpress.com
Ереванский медцентр Святого Григория Просветителя сообщил о выписке 96-летнего мужчины, переболевшего коронавирусной инфекцией.
Он был доставлен в медцентр с коронавирусом, других заболеваний у него не было, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря больницы.
Выздоровевший пациент отметил, что ему повезло сохранить «сердце 20-летнего», и призвал пожилых жителей Армении быть осторожнее.
Количество заражённых в стране превысило 6,3 тысячи, 77 пациентов погибли.
Как писал NEWS.ru, пациент больницы в Тверской области рассказал о проблемах после 13 дней на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
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В мире , РИА Новости , Армения
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