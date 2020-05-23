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От Трампа требуют объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию. Они «срочно необходимы в самих Штатах» 

Ura.Ru 14 минут назад
Трампа призвали к ответу за помощь России
Фото: Reuters
Демократы в палате представителей США требуют от президента страны Дональда Трампа объяснений по поводу отправки аппаратов ИВЛ в Россию.
«Критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах», —цитирует демократов Лента.ру.
Они подчеркнули, что США все еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков. От Трампа потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках медоборудования в другие страны, а также раскрыть источник финансировании поставок.
Ранее президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двустороннее сотрудничество в рамках борьбы с коронавирусом. Американский лидер заявил о готовности предоставить помощь России. После этого Путин согласился на поставку аппаратов ИВЛ из США. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ уже прибыла в Москву.
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Комментарии 2
В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Lenta.ru , США
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