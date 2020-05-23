Трампа призвали к ответу за помощь России

Демократы в палате представителей США требуют от президента страны Дональда Трампа объяснений по поводу отправки аппаратов ИВЛ в Россию

«Критически важные, спасительные для жизни аппараты срочно необходимы в самих Штатах», —цитирует демократов Лента.ру.

Они подчеркнули, что США все еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса. По их мнению, американский лидер использовал деньги налогоплательщиков для набора политических очков. От Трампа потребовали до 4 июня предоставить в Конгресс информацию о поставках медоборудования в другие страны, а также раскрыть источник финансировании поставок.