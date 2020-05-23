В Канаде число зараженных превысило 82 тысячи человек

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 82 тысячи, скончались свыше 6,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние 24 часа в стране было зафиксировано 1 156 новых случаев, общее число заражений достигло 82 480. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 98 и достигло 6250. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (46 141) и Онтарио (24 628).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.