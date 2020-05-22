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ВОЗ: более 100 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки 

News.ru 1 час назад
Более 100 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки
Фото: News.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала официальную статистику пандемии COVID-19 по состоянию на 22 мая. Количество подтверждённых случаев заражения увеличилось на 100,3 тысячи.
Новыми жертвами пандемии стали четыре тысячи 482 человека, более половины из которых — жители Южной или Северной Америки, пишет ТАСС со ссылкой на официальные данные ВОЗ.
Соединённые Штаты остались на вершине рейтинга стран, где инфекция поразила больше всего людей. Россия — вторая. Третью строчку заняла Бразилия, опередившая Великобританию и Испанию.
Как писал NEWS.ru, ведущий оперативный мониторинг ситуации Университет Хопкинса к вечеру 22 мая зафиксировал 5,1 миллиона заражённых коронавирусом и более 332 тысяч погибших.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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